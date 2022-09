Neue Compliance Features für Office Insider

(Quelle: Microsoft)

12. September 2022 - Der neuen Insider-Build von Office rückt die Sensitivity Toolbar mehr in den Fokus und flickt Bugs, die unter anderem zu Excel-Abstürzen geführt haben.

Der aktuellste Insider-Build bringt einige neue Features sowie eine Reihe von Bugfixes. Die erste von zwei neuen Feature Updates betrifft Excel, Powerpoint und Word und betrifft die neue Sensitivity-Toolbar. Mit den Labels, die sich über Sensitivity Toolbar setzen lassen, kann das selbst konfigurierte Compliance-Level einzelner Office-Dateien in Unternehmen markiert werden. In der neuen Insider-Version sind die Labels nun in der Titelzeile neben dem Dateinamen ersichtlich, was für mehr Überblick sorgen soll. Weiter wird die Sensitivity Toolbar nun auch beim Speichern und Umbenennen von Dokumenten angezeigt und ist als Drop-Down-Menü verfügbar. Ebenfalls neu sind Benachrichtigungen zu Kompatibilitätsproblemen in Pivottables in Excel. Neben der Benachrichtigung zeigt Excel auch mehr Informationen sowie Workarounds zum Problem an.Weiter wurden in Excel, Outlook und Word verschiedene Bugs geflickt, die etwa das plötzliche Schliessen oder Abstürzen von Excel oder Ladefehler bei Word-Kommentaren hervorgerufen haben. Sämtliche Informationen zum neuen Office Insider Build gibt es hier. (win)