Excel für Beta Channel erlaubt Bildimport in Zellen

(Quelle: Microsoft)

14. November 2022 - Die neue Office-Version für den Beta Channel bringt eine neue Funktion für Excel und verbessert die Touch-Funktionalität im Tablet-Modus für Excel, Word und Powerpoint.

Microsoft veröffentlicht die Office-Version 2212 (Build 15904.20000) für den Beta Channel in Windows und bringt damit neue Features für Excel sowie Verbesserungen am Tablet-Modus der Office Apps. Neu in Excel ist eine neue Image-Funktion. Damit können Bilder direkt in Excel-Zellen integriert werden, womit sie Teil des Worksheets werden anstatt wie bisher über der Tabelle zu schweben. Fortan kann also mit Bildern innerhalb einer Excel-Tabelle gearbeitet werden, etwa, indem Filter auf die Tabelle mit den Bildern angewendet werden können. Weiter wird die Touch-Funktionalität der Multifunktionsleiste (Ribbon) im Tablet-Modus verbessert, indem die Abstände zwischen den einzelnen Schaltflächen vergrössert wurden. Dasselbe gilt auch für Word und Powerpoint.Bugfixes oder gestopfte Sicherheitslücken nennt Microsoft im offiziellen Changelog keine. Das Update beschränkt sich also auf die neue Excel-Funktion und eine verbesserte Touch-Funktionalität. (rf)