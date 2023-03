Meta senkt Quest-Preise

(Quelle: Meta)

6. März 2023 - Die VR-Brillen von Meta sind bald zu deutlich niedrigeren Preisen erhältlich. Am grössten fällt die Preissenkung bei der Quest Pro aus, die ein Drittel günstiger wird.

Man habe gute Nachrichten zu verkünden, meldet Meta in einem Beitrag auf dem Meta Quest Blog: Der Preis für die VR-Brille Quest 2 mit 256 GB Speicher sowie der Preis des Mixed-Reality-Modells Quest Pro werden am 15. März 2023 nach unten angepasst. Dies gilt für eine Reihe von Ländern, darunter auch die Schweiz (wo die Preise etwas höher liegen). In den USA und in Kanada ist die Anpassung schon am 5. März erfolgt.Die Quest 2 mit 256 GB kostet neu statt 500 noch 430 Dollar, die Quest Pro wird mit einem neuen Preis von 1000 Dollar noch besser erschwinglich – bisher kostete das Modell 1500 Dollar. Der Preis der Quest 2 mit 128 GB verbleibt dagegen wie gehabt bei 400 Dollar. Mit den Preissenkungen, so Meta , würden noch mehr Menschen die Freude an immersiven Games und Erfahrungen geniessen können, und die Mixed-Reality-Technologie und das Infinite Display der Quest Pro komme einem grösseren Kreis von Firmen und Fachleuten auf der ganzen Welt zugute. (ubi)