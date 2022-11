Meta entlässt über 11'000 Angestellte

9. November 2022 - Mark Zuckerberg muss sparen: Neben der Verkleinerung der Belegschaft um rund 13 Prozent verlängert Meta auch einen aktuellen Einstellungsstopp und prüft weitere kostensenkende Massnahmen.

Nicht nur bei Twitter rumort es, auch bei Meta. Der Facebook-Konzern hat heute, wie erwartet wurde , Massenentlassungen bekanntgegeben. Über 11'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen gehen, wie Mark Zuckerberg in einer Meldung an seine Angestellten schreibt . Zuckerberg spricht in diesem Zusammenhang von den schwierigsten Veränderungen, die in der Geschichte von Meta vorgenommen wurden.Das Meta-Team schrumpft damit um rund 13 Prozent. Darüber hinaus will man laut Zuckerberg eine Reihe weiterer Schritte unternehmen, um ein "schlankeres und effizienteres Unternehmen" zu werden. So werden die sogenannten diskretionären Ausgaben gekürzt und ein aktueller Einstellungsstopp bis zum ersten Quartal 2023 verlängert. Und bevor man weitere Angestellte werde entlassen müssen, sollen in den kommenden Monaten weitere kostensenkende Massnahmen eingeführt werden. Dabei wirft Zuckerberg laut eigenen Angaben auch einen Blick auf die aktuellen Infrastrukturausgaben.