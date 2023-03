Meta plant mit AR-Brillen den Smartphone-Ersatz

(Quelle: Meta)

3. März 2023 - Meta hat den langfristigen Entwicklungsplan von AR- und VR-Brillen präsentiert. Die Firma hat nichts Geringeres vor, als den Nachfolger des Smartphones zu etablieren.

Nicht nur mit dem Metaverse, auch mit den sich in Entwicklung befindenden AR- und VR-Brillen hat Meta Grosses vor. Wie "The Verge" schreibt , plant das Unternehmen derart funktionsreiche AR-Brillen, dass sie sogar das Smartphone ablösen können. Die erste dieser smarten AR-Brillen soll gemäss firmeninterner Roadmap im Jahr 2025 erscheinen. Das Gerät soll beispielsweise in der Lage sein, eingehende Nachrichten zu visualisieren, QR-Codes zu scannen oder Sprachen in Echtzeit zu übersetzen. Ganz alleine muss die Brille das aber noch nicht bewältigen. Zusammen mit einer Smartwatch soll der Informationsfluss sowie die Brille selber besser gesteuert werden können.Der fliessende Übergang zum Metaverse soll schliesslich 2027 geschehen. Dann soll nämlich eine gänzlich neue Art von AR-Brille präsentiert werden, die bereits seit acht Jahren unter dem Codenamen Orion entwickelt wird. Orion soll in der Lage sein, Avatare in das persönliche Blickfeld zu projizieren, um mit ihnen zu kommunizieren und interagieren. Spätestens ab diesem Zeitpunkt sieht Meta die Notwendigkeit eines Smartphones nicht mehr als gegeben. (adk)