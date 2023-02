Meta kommt mit Verifikations-Abo

20. Februar 2023 - Nach Twitter lanciert nun auch Meta ein kostenpflichtiges Abo für verifizierte Konten inklusive Nachahmerprofilschutz und Support. "Meta Verified" ist ab 12 US-Dollar pro Monat zu haben.

Vermutlich wegen sinkender Werbeeinnahmen will der Zuckerberg-Konzern Meta auch andere Einnahmequellen erschliessen und folgt dabei dem Vorbild von Twitter: Unter der Bezeichnung Meta Verified soll ein Abo auf den Markt kommen, das verifizierte Facebook- und Instagram-Konten sowie Schutz vor Fake-Profilen und direkten Support bietet. Für die Verifikation sollen Identitätsdokumente wie Pass oder ID zum Zug kommen. Dies hat Mark Zuckerberg in einem Facebook-Post verkündet . Kosten soll das Ganze 12 US-Dollar bei Bestellung via Web oder 15 Dollar, wenn über Apples App Store abonniert wird.Zunächst startet Meta Verified noch in der Woche vom 20. Februar 2023 in Australien und Neuseeland. "Bald" sollen weitere Länder hinzukommen. Neben dem Verifizierungs-Symbol, in diesem Fall ein blaues Abzeichen, und den Schutz- und Supportleistungen sollen Meta-Verified-Abonnenten auch in den Genuss einer erhöhten Reichweite kommen, etwa durch Hervorheben von Posts in Kommentaren und Empfehlungen oder in der Suche. Dies wiederum kommt Content Creators entgegen, die ihre Beiträge monetarisieren wollen. (ubi)