Digital Economy Award findet 2023 wieder statt

27. Januar 2023 - Am 16. November 2023 findet nach einem Jahr Unterbruch der Digital Economy Award wieder statt. Dabei sollen Preise in zahlreichen Kategorien verliehen werden.

In diesem Jahr soll wieder ein Digital Economy Award verliehen werden. Dies, nachdem die Veranstaltung im letzten Jahr ausgefallen war . Als Grund hiess es damals, Co-Organisator Digitalswitzerland habe andere Prioritäten – und so überrascht es nicht, dass Digitalswitzerland heuer nicht länger als Veranstalter geführt wird, sondern nur noch der Verband SwissICT gemeinsam mit der Publikation "Netzwoche" federführend ist bei der Preisverleihung.Auf der Agenda steht der Digital Economy Award für den 16. November, verliehen werden die Awards im Hallenstadion Zürich. Vergeben werden dabei Preise in den Kategorien "Digital Excellence" sowie "Digital Innovation of the Year", Nachwuchspersönlichkeiten sollen mit dem Preis "NextGen Hero" gekürt werden, während Scouting-Partner Firmen für die Kategorie "Next Global Hot Thing" suchen sollen. Doch damit nicht genug: Am Digital Economy Award 2023 sollen auch Unternehmen ausgezeichnet werden, die sich in der Ausbildung von IT-Fachkräften besonders hervorgetan haben – und zwar mit dem "Best ICT Education"-Award. Last but not least gibt es neu einen Award für die "digitale Persönlichkeit des Jahres". Eine Jury soll bei all den Preisen aus den Nominierten die Finalisten wählen. Projekte für die beiden Kategorien Kategorien "Digital Excellence" und "Digital Innovation of the Year" können ab dem 7. März eingereicht werden – die Teilnahme ist allerdings kostenpflichtig. Man darf gespannt sein. (mw)