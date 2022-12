Swisscom bietet Internet über 5G für Geschäftskunden

(Quelle: Swisscom)

1. Dezember 2022 - Swisscom-Geschäftskunden können ihren Standort ab sofort auch übers Mobilfunknetz mit dem Internet erschliessen. Die Technologie kann aber auch als Ergänzung und Backup eingesetzt werden.

Ab sofort können Geschäftskunden bei Swisscom mit 5G FWA (Fixed Wireless Access) über Mobilfunk eine feste Internetanbindung für ihre Geschäftsstandorte installieren. So können Geschäftskunden ohne Internetanschluss via Festnetz einfach einen oder mehrere Standorte via 5G FWA in die Standortvernetzung integrieren. Besonders geeignet sei die Lösung beispielsweise für abgelegene Gebäude oder temporär genutzte Standorte.Swisscom ist gemäss eigenen Angaben der einzige Anbieter in der Schweiz, der eine Cloud-basierte Vernetzung der Geschäftsstandorte mit einer Fixed-Wireless-Access-Lösung über 5G ermöglicht. Die FWA-Lösung kann auch als 5G Mobile Backup (Failover) als Ergänzung zur Festnetz-Infrastruktur eingesetzt werden. Hier ist der Internetanschluss über einen Glasfaser- oder Kupferanschluss sichergestellt. 5G FWA greift als Ausfallsicherheit ein und die Verbindung ist zusätzlich übers Mobilfunknetz sichergestellt.