Teleboy lanciert Mobile-Abo zum internationalen Surfen

(Quelle: ArtistGNDphotography/AzmanL über iStockphoto)

13. Juni 2022 - Wer oft im europäischen Ausland oder in den USA oder in Kanada unterwegs ist, findet bei Teleboy neu ein Mobile-Abo, das den Kunden zusätzlich zu unlimitierten Daten und Anrufen in der Schweiz auch 3 GB Datenvolumen in diesen Ländern bietet. Zudem hat der Telecom-Anbieter den Preis für sein Schweiz-Abo gesenkt.