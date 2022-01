Twitter arbeitet an Feature für Tweets nur für enge Freunde

(Quelle: Unsplash/Sara Kurfess )

25. Januar 2022 - Unter dem Codenamen Flock arbeitet Twitter an einem Feature, das es Usern erlauben soll, Tweets abzusetzen, die nur für ausgewählte Empfänger sichtbar sind.

Bei Twitter ist wohl ein Feature in Entwicklung, das es Anwendern erlaubt, ihre Tweets nur mit Freunden zu teilen, wie der italienische Entwickler und Tech-Blogger Alessandro Paluzzi unter Berufung auf in der Twitter-App gefundenen Code berichtet . Entwickelt wird die Funktion unter dem Namen Flock, wobei es sich hierbei nur um eine Projektbezeichnung handelt. Bis zu 150 ausgewählte Personen kann mit diesem Feature die Empfängergruppe eines Tweets umfassen. Dabei hat der Verfasser die Kontrolle und kann Nutzer auch wieder aus dieser Gruppe entfernen, ohne dass diese darüber informiert werden. Wählen können die Ersteller eines Tweets via Button, ob dieser für alle Twitter-Nutzer sichtbar sein soll oder nur für eine bestimmte Gruppe an Usern. (abr)