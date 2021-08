Kommt Windows 11 am 19. Oktober?

(Quelle: Microsoft)

26. August 2021 - Microsoft hat bis heute kein offizielles Datum zum Release von Windows 11 veröffentlicht, soll dies aber demnächst tun. Spekuliert wird, dass das Betriebssystem am 19. Oktober erscheinen könnte.

Bis anhin kann über den Release-Termin von Windows 11 nur spekuliert werden – Microsoft hat sich bisher nur vage geäussert und erklärt, das neue Betriebssystem erscheine zur Holiday-Season – die in diesem Jahr mit Thanksgiving am 25. November startet und bis Ende Jahr dauert. Allerdings häufen sich die Meldungen, wonach Windows 11 bereits früher – nämlich im Oktober – veröffentlicht werden könnte. So verlangt Microsoft von den OEM-Partnern, dass diese bis Ende September Treiber für Windows 11 einreichen ("Swiss IT Magazine" berichtete ), und Unterlagen von Intel deuteten bereits im Juli ebenfalls auf einen Release im Oktober hin.Nun bekommen die Oktober-Gerüchte neues Futter, und zwar durch den in der Regel gut Informierten Zac Bowden, seines Zeichens Senior Editor bei "Windows Central". Er schreibt auf Twitter , gehört zu haben, dass Microsoft das Datum der generellen Verfügbarkeit von Windows in den kommenden ein bis zwei Wochen ankündigen wird. Der finale Build soll von Microsoft Mitte September abgesegnet werden, so Bowden weiter. Und: Wenn er wetten würde, würde er sein Geld auf den 19. Oktober als Veröffentlichungsdatum setzen."MSpoweruser" schreibt allerdings , man müsse davon ausgehen, dass Windows 11 zuerst mit neuer Hardware ausgeliefert werde, bevor der Roll-out als Update für bestehende, kompatible Windows-10-PCs in Angriff genommen wird. Dies könnte erst gegen Ende dieses oder Anfang des nächsten Jahres passieren. Man darf gespannt sein. (mw)