Windows 11: Launch womöglich schon im Oktober

(Quelle: Microsoft)

5. August 2021 - Dass Windows 11 noch in diesem Jahr erscheinen soll, ist längst bekannt. Nun verdichten sich die Hinweise darauf, dass Microsofts neues Betriebssystem zwischen Oktober und November lanciert werden könnte.

Die Vorbereitungen für den offiziellen Launch von Windows 11 sind in vollem Gange. Ende Juli veröffentlichte Microsoft sein neues Betriebssystem im Beta-Kanal des Insider-Programms ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun gibt es laut "Windows Latest" neue Hinweise, die das Launch-Zeitfenster weiter einschränken.Bereits Ende Juni hat Microsoft in einem Dokument bezüglich der Hardware-Zertifizierung für Windows 11 verlauten lassen, dass OEMs bis Ende September Zeit haben, um Treiber für Windows 11 Version 21H2 einzureichen. Partner, die eine Kompatibilität für ihre Systeme erreichen möchten, die mit Windows 11 Version 21H2 ausgeliefert werden, könnten bis zum 24. September 2021 werkseitig Treiber für Komponenten installieren, die mit Windows 10 Version 2004 kompatibel sind.Aufgrund dessen kann spekuliert werden, dass Windows 11 wohl rund einen Monat später, also in der zweiten Oktoberhälfte, veröffentlicht wird. Dies würde auch zu früheren Berichten passen, die vom Verkaufsstart von ersten Geräten mit vorinstalliertem Windows 11 im Oktober sprechen. Laut "Betanews" hat Walmart beispielsweise Laptops mit Windows 10 im Angebot, die ab dem 20. Oktober ein Upgrade auf Windows 11 ermöglichen sollen. Wer hingegen von einer bestehenden Installation von Windows 10 auf Windows 11 upgraden möchte, muss sich noch bis zur ersten Hälfte des nächsten Jahres gedulden. (luc)