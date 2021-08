Microsoft warnt Devs vor instabilen Windows 11 Builds

(Quelle: Microsoft)

24. August 2021 - Weil der neueste Windows 11 Build im Dev-Channel eine andere Basis nutzt als die finale Version des Betriebssystems, rät Microsoft stabilitätsliebenden Devs nun zum Wechsel in den Beta-Channel.

Die Windows 11 Insider des Dev Channels bekommen dieser Tage Post von Microsoft , in der zur Vorsicht bei der Nutzung der aktuellsten Windows 11 Builds geraten wird. Offenbar sei an der Basis des OS geschraubt worden, was nun zu Problemen führen kann. Die Empfehlung für Nutzer mit einem höheren Anspruch auf Stabilität lautet, vom Dev Channel auf den Beta Channel zu wechseln, wie "Neowin" berichtet "Diese Builds sind möglicherweise weniger stabil und stimmen nicht mit der Version von Windows 11 überein, die voraussichtlich später in diesem Jahr für die Allgemeinheit verfügbar sein wird. Wenn Sie zuverlässigere Windows 11 Insider Preview Builds erhalten möchten, die an die kommende Version gebunden sind, wechseln Sie Ihr Gerät bitte über die Einstellungen des Windows Insider-Programms in den Beta Channel", wie es in der Nachricht von Microsoft heisst.Auch scheint Microsoft in den Nachrichten weitere Hinweise zum Erscheinungsdatum von Windows 11 gemacht zu haben – es wird damit gerechnet, dass das OS im Oktober 2021 erscheinen soll. (win)