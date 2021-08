Google hat Produktion des Pixel 5 und Pixel 4a 5G bereits eingestellt

(Quelle: Google)

23. August 2021 - Inmitten der Nachrichten über ein neues Pixel-Handy hat Google leise angedeutet, dass zwei andere Pixel-Geräte, das Pixel 4a 5G und das Pixel 5, bereits nicht mehr produziert werden.

Google trägt nur zehn Monate nach Marktstart sein Pixel 5 bereits zu Grabe. So wurde laut einer Erklärung , die "Digitaltrends" vorliegt, die Produktion eingestellt und es werden nur noch Restbestände im eigenen Store und bei Partner-Shops veräussert. Dasselbe Schicksal ereilt auch Googles Pixel 4a 5G. Dies, kurz nachdem Google seine neuesten Pixel-Geräte, das Pixel 5a und das Pixel 6, angekündigt respektive angeteasert hat ("Swiss IT Magazine" berichtete )."Anhand unseren aktuellen Prognosen erwarten wir, dass das Pixel 4a (5G) und das Pixel 5 in den kommenden Wochen nach dem Start des Pixel 5a (5G) im Google Store in den USA ausverkauft sein wird. Das Pixel 5a (5G) ist eine grossartige Option für Kunden und bietet wertvolle Hardware-Upgrades im Vergleich zum Pixel 4a (5G), und das zu einem niedrigeren Preis", so Google gegenüber "Digitaltrends" (swe)