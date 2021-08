Googles Pixel 5a soll noch im August erscheinen

(Quelle: frontpagetech.com)

16. August 2021 - Es mehren sich die Hinweise darauf, dass Google sein Pixel 5a nächstens offiziell ankündigen und auch schon bald auf den Markt bringen soll, und zwar noch im August.

Schon bald will Google sein neuestes Flaggschiff-Smartphone Pixel 6 enthüllen. Doch davor soll noch das Pixel 5a vorgestellt werden, auf das viele Kunden schon länger warten. Es handelt sich dabei um eine günstigere Variante des Pixel 5, die rund 450 US-Dollar kosten soll. Wie nun "Android Police" schreibt , sind Bilder von Komponenten des Smartphones aufgetaucht, die von Reparatur-Shops stammen, die sich damit auf den Launch des Gerätes vorbereiten. Unter anderem ist darauf auch zu sehen, dass das Pixel 5a 5G über einen Akku mit einer Kapazität von 4680 mAh verfügen wird. Weitere Details werden nicht genannt und so muss man sich noch auf die Spezifikationen verlassen die kürzlich geleakt wurden.Auch wird der 17. August als Datum für die offizielle Ankündigung des Pixel 5a genannt. Und bestellen soll man es ab dem 26. August können. Doch wie Google bereits hat durchsickern lassen , soll das Smartphone zunächst nur in den USA und Japan erscheinen. Ob und wann es auch in der Schweiz erhältlich sein wird, ist noch völlig unklar. Es ist zu erwarten, dass es einmal mehr über Umwege ins Land gelangen und bei verschiedenen Händlern im Angebot sein wird. (luc)