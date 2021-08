High-Res-Videoaufnahmen überhitzen Pixel 5a

(Quelle: Twitter/Matlock)

20. August 2021 - Bei Googles neuem Midrange-Smartphone Pixel 5a kann die Aufnahme von hochauflösenden 4K-Videos offenbar zu einer Überhitzung führen, worauf die Kamera abgeschaltet wird.

Googles neues Low-Cost-Smartphone Pixel 5a ist anders als andere Midrange-Geräte in der Lage, hochauflösende 4K-Videos mit Bildwiederholraten von bis zu 60 Hertz aufzunehmen. Wie jetzt aber "Googlewatchblog" berichtet , bringt das neue Feature die Geräte offenbar an ihre Grenzen, denn sie sollen sich schon nach kurzer Zeit sehr stark erhitzen. So meldet Twitter-User Adam J. Matlock, dass sich das Smartphone schon nach wenigen Minuten 4K-Aufnahmen mit 60 FPS auf 70 Grad aufheize und abschalte. Auf dem Display erscheint dann die Meldung, das Gerät sei zu heiss und die Kamera werde geschlossen bis sich das Gerät wieder abgekühlt habe.Ob und wie sich Google dem Problem annehmen wird, ist offen. Die Möglichkeit einer reinen Software-Lösung ohne Qualitätsminderung scheint wenig wahrscheinlich. Hinzu kommt die Tatsache, dass sich das Problem laut dem Bericht nicht nur beim Pixel 5a, sondern auch beim grossen Bruder Pixel 5 bemerkbar macht. Immerhin soll es da aber 10 bis 15 Minuten dauern, bis das Gerät unter der Last kollabiert. Es bleibt die Hoffnung, dass es sich bei den überhitzten Geräten um Test-Samples handelte, die noch nicht aus der Serienproduktion stammten. (rd)