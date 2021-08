Whatsapp führt Einmalansicht offiziell ein

(Quelle: Whatsapp)

4. August 2021 - Whatsapp-Nutzer können Bilder und Videos so markieren, dass sie vom Empfänger nur einmal geöffnet werden können. Bisher im Betatest, steht das Feature nun allgemein zur Verfügung.

Jetzt kommt das Feature nach einer Betaphase ("Swiss IT Magazine" berichtete ) zu allen Whatsapp-Nutzern: Bilder und Videos lassen sich mit "nur einmal ansehen" beziehungsweise "view once" markieren und verschwinden wieder aus dem Chat, sobald der Empfänger sie einmal geöffnet hat, oder wenn sie 14 Tage lang ungeöffnet bleiben. Whatsapp nennt in seinem Blog diverse Anwendungsbeispiele, darunter die Übermittlung eines Passworts oder anderer vertraulicher Informationen als Bild – so etwas sollte ja nicht permanent sichtbar bleiben.Wenn eine so markierte Nachricht einmal geöffnet wurde, ist der Inhalt danach nicht mehr sichtbar, aber die Nachricht an sich verbleibt im Chatverlauf – es wird dann nur noch "Geöffnet" plus ein Zeitstempel angezeigt. Die neue Funktion steht laut Whatsapp ab der Woche 31 allen Nutzern zur Verfügung. (ubi)