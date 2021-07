Neue Funktion für Whatsapp-Gruppenanrufe

(Quelle: Whatsapp)

20. Juli 2021 - Neu kann man einem Gruppenanruf via Whatsapp auch zu einem späteren Zeitpunkt beitreten oder diesen zwischendurch verlassen.

Whatsapp hat seinem Gruppenanruf-Feature weitere Funktionen spendiert, wie das Unternehmen mitteilt . So kann man einem Gruppenanruf, der über die Messaging-Plattform von Facebook erfolgt, neu auch noch nachträglich beitreten, also nach dem Start des Gruppengesprächs – sofern man natürlich ursprünglich dazu eingeladen wurde. Zudem kann man das Gespräch zwischendurch auch verlassen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder beitreten. Und schliesslich bietet Whatsapp neu auch einen Info-Bildschirm zum Anruf, auf welchem angezeigt wird, wer am Gespräch teilnimmt und wer dazu eingeladen wurde, aber noch nicht mit dabei ist. (abr)