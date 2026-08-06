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Auch Meta hat ein KI-Modell, das unbemerkt andere Firmen hackt
Quelle: Depositphotos

Auch Meta hat ein KI-Modell, das unbemerkt andere Firmen hackt

Eine KI zu entwickeln, die sich im Internet verselbstständigt und unbemerkt andere Firmen hackt, gehört offenbar zum guten Ton bei Frontier Labs. Nach OpenAI und Anthropic meldet nun auch Meta einen solchen Fall – innerhalb von nicht einmal zwei Wochen.
6. August 2026

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Täglich grüsst das Murmeltier: Eine KI von Meta ist unbeaufsichtigt durchs Internet gestreift und hat andere Firmen gehackt. Die Facebook-Mutter gesellt sich damit zu den anderen Frontier-Labs, die ihre auf Cybersecurity spezialisierten Modelle, respektive deren Testumgebungen, offenbar nicht mehr richtig im Griff haben. Denn innert weniger als zwei Wochen meldeten sowohl OpenAI als auch Anthropic vergleichbare Vorfälle.

Wie "CNN" meldet, spricht Meta von einem "versehentlichen Fehler" des Partners Irregular im Testing, dank dem die KI in einem Test plötzlich Internetzugang bekam. Eine ähnliche Herleitung hatte bereits Anthropic für den Hacking-Fauxpas mit Claude gebraucht. Laut Irregular sei das Problem sogar das genau gleiche gewesen wie bei Anthropic. Ein Whitepaper, das beim Testing-Partner in Arbeit ist, soll bald etwas mehr Licht ins Dunkel bringen. Im Fall von OpenAI hatte die KI über eine bisher unentdeckte Zero Day den Weg ins Netz gefunden.


Bei Meta ging der Unfall vom Modell Spark aus. Es habe nach Erlangen des Internetzugangs eine Sicherheitslücke ausgenutzt, um sich Zugang zu einem bisher nicht genannten Unternehmen zu verschaffen. Dort habe das Modell Änderungen an den internen Systemen vorgenommen. (win)


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