Bei mehreren bekannten Instagram-Profilen soll Metas KI-Support die hinterlegte E-Mail-Adresse geändert und dadurch den Zugriff auf die Konten ermöglicht haben. "404 Media
" verweist auf Videos
und Screenshots
, die das Vorgehen dokumentierten. Betroffen gewesen sein sollen unter anderem Accounts des Weissen Hauses aus der Zeit von Barack Obama, eines ranghohen Space-Force-Vertreters sowie von Sephora.
In den dokumentierten Fällen reichte es offenbar, den KI-Support zu bitten, eine neue E-Mail-Adresse mit einem gewünschten Instagram-Konto zu verknüpfen. Anschliessend konnten Angreifer eine Passwortzurücksetzung anstossen und so die Kontrolle über das Profil übernehmen. Laut Sicherheitsforschern war dies selbst bei Konten mit aktivierter Zwei-Faktor-Authentifizierung möglich.
Unklar ist, wie viele Accounts betroffen waren. Meta
verweist auf eine Stellungnahme
von Kommunikationschef Andy Stone auf X. Demnach wurde das Problem behoben, zudem arbeite das Unternehmen daran, die betroffenen Konten zu sichern.
(dow)