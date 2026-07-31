Google schliesst 370 Chrome-Lücken

Chrome erhält ein grosses Sicherheitsupdate mit hunderten geschlossenen Schwachstellen. Wie Google
in der Versionsankündigung
schreibt, stecken die Fixes in Chrome 151.0.7922.71 für Android und Linux sowie in Chrome 151.0.7922.71 beziehungsweise 151.0.7922.72 für MacOS und Windows.
Zu den kritischen Lücken zählen unter anderem mehrere Use-after-free-Schwachstellen in Komponenten wie Compositing, Views, Skia und Ozone. Bei solchen Fehlern greift Programmcode auf Speicherbereiche zu, die bereits freigegeben wurden. Das kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass Angreifer Schadcode einschleusen. Weitere kritische Fehler betreffen die Module Dawn und Angle sowie den Chrome-Updater.
Nutzer sollten prüfen, ob Chrome bereits auf dem aktuellen Stand ist. Die installierte Version findet sich im Menü unter "Hilfe" und "Über Google Chrome". Steht ein Update bereit, wird es dort angestossen und nach einem Neustart des Browsers aktiv. Da die Fehler die Chromium-Basis betreffen, sollten auch Nutzer anderer Chromium-Browser auf entsprechende Updates achten.
(dow)