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Google schliesst 370 Chrome-Lücken
Quelle: Depositphotos

Google schliesst 370 Chrome-Lücken

Google hat ein umfangreiches Sicherheitsupdate für Chrome veröffentlicht. Die neue Version schliesst 370 Schwachstellen, darunter sieben kritische und 71 als hoch eingestufte Lücken.
31. Juli 2026

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Chrome erhält ein grosses Sicherheitsupdate mit hunderten geschlossenen Schwachstellen. Wie Google in der Versionsankündigung schreibt, stecken die Fixes in Chrome 151.0.7922.71 für Android und Linux sowie in Chrome 151.0.7922.71 beziehungsweise 151.0.7922.72 für MacOS und Windows.

Zu den kritischen Lücken zählen unter anderem mehrere Use-after-free-Schwachstellen in Komponenten wie Compositing, Views, Skia und Ozone. Bei solchen Fehlern greift Programmcode auf Speicherbereiche zu, die bereits freigegeben wurden. Das kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass Angreifer Schadcode einschleusen. Weitere kritische Fehler betreffen die Module Dawn und Angle sowie den Chrome-Updater.


Nutzer sollten prüfen, ob Chrome bereits auf dem aktuellen Stand ist. Die installierte Version findet sich im Menü unter "Hilfe" und "Über Google Chrome". Steht ein Update bereit, wird es dort angestossen und nach einem Neustart des Browsers aktiv. Da die Fehler die Chromium-Basis betreffen, sollten auch Nutzer anderer Chromium-Browser auf entsprechende Updates achten. (dow)


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