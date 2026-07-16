Security-Updates für Chrome und Firefox

Für zwei der meistgenutzten Browser wurden in diesen Tagen neue Updates freigegeben, mit denen kritische Sicherheitslecks gestopft wurden.
Google hat den Chrome-Browser auf die Version 150.0.7871.125 aktualisiert und mit dem Update insgesamt 15 Sicherheitskorrekturen vorgenommen. Bei zwei der Bugs wird laut Release Notes
das Risiko als kritisch beurteilt, sie betreffen Speicherfehler in der Ozone-Softwareschicht des Browsers.
Im Fall von Firefox wurde der Browser auf die Versionsnummer 152.06 angehoben. Hier wurden ebenfalls Sicherheitslecks gestopft, wovon der Exploit-Code für zwei der Lecks bereits veröffentlicht worden ist. Allerdings soll er noch nicht für Angriffe missbraucht worden sein, wie dem Security Advisory
zu entnehmen ist. Daneben gibt es laut Release Notes
aber auch eine Neuerung. Diese betrifft das KI-basierte Smart Window, indem sich neu Textpassagen markieren lassen, um davon eine Zusammenfassung erstellen zu lassen oder Erläuterungen anzuzuzeigen.
Die neuen Windows-Versionen von Chrome
und Firefox
stehen wie gewohnt in unserer Freeware Library zum Download zur Verfügung.
(rd)