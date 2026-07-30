KI-Bildgenerator für Google Earth

Google Earth bekommt eine Funktion für KI-Bildgenerierung. In der Web-Version kann man damit nun auf einen beliebigen Ort zoomen und diesen über den Button "Bild erstellen" per Prompt verändern. Genutzt wird dafür Googles Bildgenerator-KI Nano Banana 2.
Das soll für verschiedene Anwendungsfälle sinnvoll sein. Laut Google
kann man damit etwa in die Vergangenheit blicken und sich Orte zeigen lassen, wie sie früher waren oder in Zukunft sein könnten. So haben wir uns etwa das Fraumünster vor 200 Jahren nachbilden lassen (Bild unten) oder den Zürcher HB, wie er in 100 Jahren aussehen könnte (Bild oben).
Weiter lassen sich mit dem Bildgenerator Kontextinformationen in die Google-Earth-Bilder packen, was etwa für die Erstellung von Infografiken nützlich sein kann. Für den Immobilienbereich könnte die Funktion künftig ausserdem die Raumplanung oder das Prototyping von Baukonzepten unterstützen.
Die Funktion ist per sofort verfügbar. Der Button für die Bildgenerierung findet sich in der Tool-Leiste auf der rechten Seite.
(win)