Desktop-App Google Earth Pro wird ausgemustert

Google hat angekündigt, der Desktop-Anwendung Google
Earth Pro den Stecker zu ziehen. Wer die App bis anhin im Einsatz hatte, soll auf die mobilen Apps wechseln, die für Android und iOS vorliegen. Alternativ verweist Google auf die Online-Version von Google Earth. Bis es soweit ist, wird allerdings noch fast ein Jahr ins Land ziehen. Google hat angekündigt
, den Download ab dem 25. Juni 2027 nicht mehr anbieten zu wollen.
Bestehende Anwender brauchen im Moment somit nichts zu unternehmen und können die Desktop-App weiterhin einsetzen. Wer KML-Dateien im Einsatz hat, in denen geografische Daten wie Routen oder Karten gespeichert sind, kann diese auf die Web-Version wie auch auf die mobilen Apps migrieren, wofür Google eine Anleitung
ins Netz gestellt hat.
Wie allerdings den Kommentaren zu Googles Ankündigung zu entnehmen ist, zeigen sich viele User mit der Web-Version unzufrieden. So soll das KML-Handling nur halbwegs funktionieren und das Feature Set soll auch anderswo nicht jenem der Desktop-Variante entsprechen. Entsprechend häufen sich Meldungen, die ein Überdenken des Entscheids fordern.
(rd)