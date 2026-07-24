Adobe integriert PDF-Funktionen in Whatsapp

Mit der Acrobat-Integration wandern mehrere PDF-Werkzeuge direkt in die Desktop-Versionen von Whatsapp
. Wie Adobe
in einem Blogbeitrag
schreibt, stehen die Funktionen ab sofort weltweit zur Verfügung.
PDF-Dateien lassen sich damit nach dem Erhalt direkt in der Unterhaltung öffnen, durchblättern und vergrössern. Die Vollbildanzeige unterstützt laut Adobe auch passwortgeschützte PDFs. Layout und Formatierung sollen dabei erhalten bleiben. Dokumente, die in den Chats geteilt werden, bleiben laut der Mitteilung wie andere persönliche Nachrichten in Whatsapp Ende-zu-Ende-verschlüsselt.
Für Feedback direkt am Dokument bringt Acrobat einfache Markup-Werkzeuge in den Chat. Nutzer können Text hervorheben, unterstreichen oder durchstreichen sowie eigene Markierungen einfügen. So lassen sich laut dem Softwareentwickler etwa Hinweise zu einem Vertrag, einer Rechnung oder einem Entwurf direkt in der Unterhaltung festhalten.
Wer mehr als einfache Markierungen braucht, kann die Datei aus WhatsApp heraus in Acrobat öffnen. Über "In Acrobat bearbeiten" stehen weitere Werkzeuge bereit, etwa zum Bearbeiten, Organisieren, Signieren oder Schützen per Passwort. Auch der Acrobat KI-Assistent ist eingebunden und kann Dokumente zusammenfassen oder Fragen dazu beantworten. Erweiterte Bearbeitungsfunktionen und der KI-Assistent setzen aber ein Acrobat-Abo voraus. Die bearbeitete PDF-Datei lässt sich danach wieder in derselben WhatsApp-Unterhaltung teilen.
(dow)