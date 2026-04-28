Adobes KI-Assistent Firefly als Public Beta verfügbar

Grafikspezialist Adobe
macht den KI-Assistenten Firefly im Rahmen einer öffentlichen Betaphase allen interessierten Kunden zugänglich. Kreative können ihre Ideen dem Assistenten mitteilen, worauf dieser applikationsübergreifend die Anweisungen umsetzt. Dabei ist der Assistent in der Lage, auf über 60 Werkzeuge aus der Creative Suite zuzugreifen, darunter Auto-Farbe, generatives Füllen, Hintergrund entfernen oder Vektorisieren. Weiter stehen vorgefertigte Workflows für gängige Aufgaben zur Verfügung, etwa eine Stapelverarbeitung von Fotos, die Erstellung von Varianten für soziale Medien oder das Entwerfen von Produktmodellen.
Die öffentliche Beta des Firefly-Assistenten steht weltweit allen Kunden mit Creative-Cloud-Pro-Abonnement oder kostenpflichtigen Firefly-Tarifen (Pro, Pro Plus und Premium) zur Verfügung. Während der Beta-Phase erhalten Kunden täglich kostenlose Generierungsguthaben für die Nutzung des Assistenten, die jeden Tag neu aufgeladen werden.
(rd)