PowerToys werden schlanker und schneller

Microsoft hat die Tool-Sammlung Powertoys in der neuen Version 0.100 veröffentlicht und hat den Werkzeugkasten technisch auf eine neue Basis gestellt und dazu auch noch eine Reihe von Neuerungen mit hineingepackt. So wurde die Codbasis umgekrempelt und auf .Net 10 migriert, wodurch die Performance angehoben werden konnte und die Dateigrösse von zuletzt über 370 MB um rund 100 MB reduziert werden konnte. Durch den Schritt konnte schliesslich auch der Ressourcenverbrauch beim Betrieb im Hintergrund reduziert werden.
Von Grund auf neu entwickelt wurde auch der sogenannte Shortcut Guide, eine Art Referenz für Tastaturkürzel. Neu wird dieser in einem Seiten-Panel eingeblendet und erkennt neu die aktive Applikation, wodurch kontextsensitiv nur noch relevante Shortcuts angezeigt werden.
Neu ist ferner auch die Extension Gallery, die aufgrund von Anwender-Feedback implementiert wurde. Während Erweiterungen bis anhin via WinGet oder Microsoft
Store verteilt wurden, stehen diese nun innerhalb der Command Palette zur Verfügung und lassen sich da verwalten.
Dazu wurde auch das Dock optimiert, das neue Multi-Monitor-Setups unterstützt, womit sich jedes Display individuell gestalten lässt. Weitere Verbesserungen betreffen die Monitorerkennung, das Vergrösserungstool ZoomIt oder die Funktion Mouse Without Borders. Daneben finden sich Dutzende Korrekturen und Detailverbesserungen, die Microsoft in den Release Notes
zusammengestellt hat.
PowerToys 0.100 steht per sofort in unserer Freeware Library zum Download
zur Verfügung.
(rd)