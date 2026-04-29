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Powertoys 0.99 mit neuem Fenster-Handling und Monitorsteuerung
Quelle: SITM

Powertoys 0.99 mit neuem Fenster-Handling und Monitorsteuerung

Die Utility-Sammlung Powertoys bringt in Version 0.99 ein praktisches Tool zum Verschieben und Skalieren von Anwendungsfenstern. Dazu kommt eine recht ausgefeilte Steuerung für angeschlossene Monitore, die mit dem mühsamen Einstellen via Buttons am Screen Schluss macht.
29. April 2026

     

Microsofts beliebte Utility-Sammlung Powertoys ist in Version 0.99 erschienen und hat neben gänzlich neuen Features eine Reihe kleinerer Verbesserungen an Bord.

Das erste neue Feature ist Grab and Move. Damit lassen sich Fenster verschieben und in der Grösse verändern, ohne sie am oberen Balken oder am Rand greifen zu müssen. Stattdessen kann mit der gehaltenen Alt-Taste und einem Links- respektive Rechtsklick ein Fenster bewegt oder in der Grösse angepasst werden. Das Feature ist im Preview-Status erstmals mit dabei.


Ebenfalls als Preview im neuen Release findet sich Power Display. Die Utility erlaubt die Steuerung der angeschlossenen Monitore direkt über das System Tray. Wenn ein Bildschirm entsprechende Unterstützung bietet, lassen sich von dort aus auch Änderungen an der Helligkeit, Farbprofilen und weiteren Einstellungen vornehmen, statt an den Knöpfen am Screen herumzudrücken. Auch lassen sich mit Power Monitor Einstellungsprofile speichern und laden. Ein weiteres Highlight sind kleinere Änderungen und Verbesserungen an der Command Palette und dem Dock wie Vereinfachungen rund ums Anpinnen am Dock.

Dazu kommen Verbesserungen am Keyboard Manager, der mit der letzten Powertoys-Version eingeführt wurde. Und die Utility Zoomit bekommt die Möglichkeit, scrollende Screenshots einzufangen und eine einfachere Texterkennung.

Alle Neuerungen in Version 0.99 finden sich hier im Changelog. Die aktuelle Powertoys-Version ist in unserer gut sortierten Freeware-Library zum Download bereit. (win)
(Quelle: Microsoft)
(Quelle: Microsoft)
(Quelle: Microsoft)
(Quelle: Microsoft)
(Quelle: SITM)


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