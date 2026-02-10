cnt
Powertoys 0.97.2 behebt zahlreiche Fehler
Quelle: SITM

Die neueste Powertoys-Zwischenversion 0.97.2 liefert mit einer Ausnahme keine neuen Features, eliminiert aber eine ganze Reihe von Fehlern, die in der Vorgängerversion auftraten.
10. Februar 2026

     

Die soeben freigegebene Version 0.97.2 von Microsoft Powertoys für Windows bringt im Gegensatz zur im Januar vorgestellten Vorgängerversion 0.97 keine grösseren neuen Features oder gar neue Tools. Stattdessen konzentriert sich die neueste Ausgabe der Utility-Sammlung auf die Behebung von Bugs.

So wurde auf der Settings-Seite des Tools Advanced Paste ein Fehler behoben, der zum Absturz führte, Ähnliches gilt für Quick Access und Measure. Ein weiteres jetzt gelöstes Problem betrifft den Image Resizer: Er funktionierte in gewissen Fällen wegen teils nicht gelöschter älterer Versionen nicht mehr, wenn Powertoys auf Windows-10-Systemen aktualisiert wurde. In der Oberfläche von Color Picker hat Microsoft ein Problem mit dem Kontrast beseitigt. Bei der Command Palette waren zuvor gewisse Begriffe nicht korrekt lokalisiert. Auch im Tool Cursor Wrap konnte ein Fehler eliminiert werden – und hier kommt mit der neuen Version auch das einzige neue Feature hinzu: Das Cursor Wrapping lässt sich nun deaktivieren, wenn nur ein einziger Monitor vorhanden ist. Weitere Bugfixes betreffen die Tools Light Switch und Workspaces.


Powertoys 0.97.2 steht wie gewohnt in unserer Freeware Library zum Download bereit. (ubi)


