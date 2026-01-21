Powertoys 0.97 motzt Command Palette auf

Microsoft
hat seine PowerToys für Windows in Version 0.97 veröffentlicht. Signifikante Änderungen gibt es für die Command Palette, den in PowerToys integrierten Launcher, den manche User als Ersatz für das Startmenü nutzen. Command Palette erlaubt in der neuen Version deutlich mehr Personalisierung. So lässt sich ein beliebiges Hintergrundbild definieren, ebenso ein Farbton, mit dem das Bild erscheinen soll. Neu lässt sich auch das Fallback Ranking den persönlichen Bedürfnissen anpassen: Man kann priorisieren, welche Befehle während des Eintippens in der Liste der Vorschläge in welcher Reihenfolge erscheinen sollen. Anders ausgedrückt: Die Priorität für jeden Befehl lässt sich nun definieren. Eine weitere Neuerung: Über die Command Palette lassen sich die Power Toys jetzt direkt steuern – man kann Themen wechseln, zwischen FancyZones-Layouts umschalten, die Einstellungen öffnen und vieles mehr. Ausserdem kann das PowerToy Peek neu direkt in der Command Palette eine Vorschau von Dateien und Ordnern anzeigen.
Dazu kommen weitere neue Features wie eine integrierte Remote-Desktop-Erweiterung, um schnell zu auf dem System gezeigten entfernten Desktops zu springen. In der Web-Search-Erweiterung lässt sich neu eine Standardsuchmaschine festlegen. Mit den Tools File Indexer und Clipboard History können Inhalte per Drag&Drop aus der Command Palette zu anderen Apps verschoben werden.
Komplett neu ist das Tool CursorWrap, konzipiert für User mit grossen Monitoren und Multi-Monitor-Setups. Wenn der Cursor in der Nähe eines Bildschirmrands verschoben wird, springt er automatisch zur gegenüberliegenden Position. Zu den weiteren Verbesserungen der neuen PowerToys-Version gehören bessere Performance in Quick Access sowie Command Line Support für FancyZones, Image Resizer und File Locksmith.
PowerToys 0.97 findet sich wie üblich in unserer Freeware Library
.
(ubi)