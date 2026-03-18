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PowerToys 0.98 bringt neue Oberfläche für Keyboard Manager
Quelle: SITM

PowerToys 0.98 bringt neue Oberfläche für Keyboard Manager

Die neue PowerToys-Version bringt eine generalüberholte Benutzeroberfläche für den Keyboard Manager, ein Dock für die Command Palette und viele kleinere Änderungen und Bug Fixes.
18. März 2026

     

Die beliebte Tool-Sammlung PowerToys erscheint in Version 0.98.0, mit an Bord sind wieder einige Neuerungen und Verbesserungen. So wurde etwa der Keyboard Manager von Grund auf überarbeitet. Statt zwei separaten Fenstern gibt’s neu eine einheitliche Kontrolloberfläche, in der die Key-Mappings und Shortcuts konfiguriert werden können. Ein neuer Edit-Dialog soll ebenfalls beim Customizen helfen. Auch gibt’s ein nettes neues Feature im Keyboard Manager: So lassen sich Remappings einzelner Tasten nun per Toggle ein- und ausschalten. Einen weiteren Toggle-Schalter gibt’s für die Aktivierung und Deaktivierung der gesamten Anwendung. Die UI-Überarbeitung erscheint in einer ersten Preview-Version in PowerToys 0.98.

Ebenfalls im Preview erscheint das Command Palette Dock. Hierbei handelt es sich um ein Dock, das aus den Einstellungen der Command Palette aktiviert werden kann und an dem (ähnlich wie bei der Taskleiste) Befehle und Extensions angepinnt werden können. Weiter wurden in der Command Palette zahlreiche Bugs geflickt und neue Einstellungen hinzugefügt.


Weitere Neuerungen für PowerToys umfassen etwa besseren Multi-Monitor-Support für CursorWrap und ein Schnittwerkzeug für Screen Recordings in ZoomIt. Alle Änderungen finden sich hier im Changelog.

PowerToys ist in der aktuellsten Version wie immer in unserer Freeware Library zu finden. (win)


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