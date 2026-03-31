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Adobe Illustrator neu mit Turntable
Quelle: Adobe

Adobe Illustrator neu mit Turntable

Aus 2D wird quasi 3D: Mit dem neuen Adobe-Illustrator-Tool Turntable, weiterentwickelt aus einem experimentellen Feature, entstehen aus einer Vektorillustration ohne grossen Aufwand Ansichten aus verschiedenen Perspektiven und Winkeln.
31. März 2026

     

Mit dem neuen Feature Turntable lassen sich in Adobe Illustrator aus einer Vektorillustration Ansichten aus verschiedenen Perspektiven generieren, ohne manuell etwas nachzeichnen zu müssen oder 3D-Tools zu bemühen. Statische Grafiken werden so ohne stundenlangen Aufwand zu einer Reihe dynamischer Bilder. Turntable wurde an Adobes Hauskonferenz Max als Sneak Peek vorgestellt und in einer Betaphase zusammen mit der Community weiterentwickelt.


Das neue Tool erzeugt aus einer Vektorgrafik bis zu 74 bearbeitbare Ansichten, inklusive vollständiger Drehung und vertikaler Neigung. Jeder so erzeugte Betrachtungswinkel kann vollständig weiterbearbeitet werden – ideal für Rundumansichten und Animationen. Die ursprünglichen Details bleiben dabei erhalten. Mit Turntable in Illustrator will Adobe Designerinnen und Designern ein schnelleres Vorankommen ermöglichen und dabei helfen, den kreativen Flow aufrechtzuerhalten. Die eingesparte Zeit kann, so Adobe, dazu beitragen, mehr und neue Ideen zu entwickeln. (ubi)


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