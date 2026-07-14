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Firefox-Updates neu alle zwei Wochen
Quelle: Depositphotos

Firefox-Updates neu alle zwei Wochen

Ab September 2026 liefert Mozilla Firefox-Updates im Zweiwochenrhythmus. Firefox 155 erscheint damit am 1. statt am 15. September.
14. Juli 2026

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Google hat es vorgemacht, jetzt zieht Mozilla nach: Ab September soll der Google-Browser Chrome alle zwei Wochen statt wie bisher monatlich mit Updates versorgt werden. Jetzt hat Mozilla eine ähnliche Ankündigung gemacht. Ebenfalls ab September wird Firefox im zweiwöchentlichen Rhythmus aktualisiert, wie Sylvestre Ledru von Mozilla in einem Post – pikanterweise auf Google Groups – verkündet: "Wir planen, ab September 2026 den Release-Rhythmus für Firefox Desktop und Android von vier Wochen auf zwei Wochen umzustellen."


Es handle sich dabei um ein Experiment, führt Ledru weiter aus. Das Ziel sei es, dann nutzen öfter die Gelegenheit zu verschaffen, Entwicklungen zu nutzen, die gebrauchsfertig seien und gleichzeitig den Releaseprozess vorausschaubarer zu machen. Aber: "Das bedeutet nicht, dass alle Arbeiten doppelt so schnell fertiggestellt werden müssen. Arbeiten, die noch nicht fertig sind, sollten nicht überstürzt werden, und Funktionen können sich weiterhin die Zeit nehmen, die sie benötigen, um ausgereift zu werden." Man wolle genau überwachen, wie sich diese Veränderung in der Praxis auswirke und gegebenenfalls korrigierend eingreifen. Firefox 155 soll demnach am 1. September 2026 erscheinen, bisher war als Releasedatum der 15. September geplant. (ubi)


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