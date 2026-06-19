cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Mozilla gibt Ausblick auf Firefox-Roadmap
Quelle: Mozilla

Mozilla gibt Ausblick auf Firefox-Roadmap

Mozilla hat eine neue Roadmap für Firefox veröffentlicht. Sie zeigt, woran der Browser-Anbieter bei Produktivität, Datenschutz, Leistung und KI als Nächstes arbeitet.
19. Juni 2026

     

Mit der Firefox-Roadmap gibt Mozilla einen Ausblick auf kommende Arbeiten am Browser in den Bereichen Produktivität, Datenschutz, Leistung und KI. Wie Mozilla in einem Blogbeitrag schreibt, soll die Roadmap Nutzern einen besseren Einblick in die Entwicklung geben und frühes Feedback ermöglichen. Die bereits ausgerollten Neuerungen in Firefox 152, darunter das überarbeitete Einstellungsmenü, sind hier zu finden.

Ein Teil der Roadmap betrifft die Bedienung von Firefox. Geplant sind unter anderem frei anpassbare Tastenkombinationen und erweiterte PDF-Werkzeuge, mit denen sich Dokumente direkt im Browser teilen, zusammenführen und neu anordnen lassen sollen. Auch die Multi-Account-Container sollen direkt in Firefox integriert werden, statt wie bisher nur als Erweiterung verfügbar zu sein. Mozilla nennt zudem "Project Nova" als Teil der laufenden Firefox-Arbeiten. Dahinter steht eine grössere Überarbeitung von Design und Bedienung, mit der der Browser übersichtlicher, schneller und stärker anpassbar werden soll ("Swiss IT Magazine" berichtete).


Auch KI-Funktionen stehen auf der Roadmap. Mit Quick Answers sollen Nutzer Firefox per Sprachbefehl Fragen stellen und direkt im Browser kurze KI-generierte Antworten erhalten. Smart Window wird ebenfalls weiterentwickelt und soll als optionales KI-gestütztes Browsererlebnis beim Finden, Vergleichen und Verstehen von Informationen helfen. Für Mobilgeräte plant Mozilla zudem ein integriertes VPN und einen Energiesparmodus, der besonders ressourcenintensive Tabs erkennen und deren Einfluss reduzieren soll. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Firefox 152 mit neuem Settings-Menü

 17. Juni 2026 - Mit Version 152 von Firefox bekommt der Browser ein generalüberholtes Einstellungsmenü und ein paar weitere praktische Verbesserungen.

Gratis-VPN in Firefox neu unlimitiert nutzbar

 14. Juni 2026 - Beim kostenlosen VPN im Firefox-Browser gibt es bis zum 31. August keine Bandbreitenbegrenzung mehr. Dazu lässt sich das Feature in quasi allen westeuropäischen Ländern nutzen, inklusive der Schweiz.

Firefox-Browser demnächst mit neuem Design

 25. Mai 2026 - Unter der Bezeichnung "Project Nova" wird bei Mozilla derzeit das Design des Firefox-Browsers überarbeitet. Bis Ende Jahr soll der Browser im neuen Outfit lanciert werden.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Was für Schuhe trug der gestiefelte Kater?
«Die Cloud ist nur aktiv gemanagt effizient»
AI braucht FinOps
Cloud-Heimkehr: Eine KMU-Rechnung
Mehr Freiraum fürs Kerngeschäft
Wer seine Cloud nicht im Griff hat, zahlt doppelt
CloudOps & FinOps mit Omada SDN
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER