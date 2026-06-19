Mozilla gibt Ausblick auf Firefox-Roadmap

Mit der Firefox-Roadmap gibt Mozilla
einen Ausblick auf kommende Arbeiten am Browser in den Bereichen Produktivität, Datenschutz, Leistung und KI. Wie Mozilla in einem Blogbeitrag
schreibt, soll die Roadmap Nutzern einen besseren Einblick in die Entwicklung geben und frühes Feedback ermöglichen. Die bereits ausgerollten Neuerungen in Firefox 152, darunter das überarbeitete Einstellungsmenü, sind hier
zu finden.
Ein Teil der Roadmap betrifft die Bedienung von Firefox. Geplant sind unter anderem frei anpassbare Tastenkombinationen und erweiterte PDF-Werkzeuge, mit denen sich Dokumente direkt im Browser teilen, zusammenführen und neu anordnen lassen sollen. Auch die Multi-Account-Container sollen direkt in Firefox integriert werden, statt wie bisher nur als Erweiterung verfügbar zu sein. Mozilla nennt zudem "Project Nova" als Teil der laufenden Firefox-Arbeiten. Dahinter steht eine grössere Überarbeitung von Design und Bedienung, mit der der Browser übersichtlicher, schneller und stärker anpassbar werden soll ("Swiss IT Magazine" berichtete
).
Auch KI-Funktionen stehen auf der Roadmap. Mit Quick Answers sollen Nutzer Firefox per Sprachbefehl Fragen stellen und direkt im Browser kurze KI-generierte Antworten erhalten. Smart Window wird ebenfalls weiterentwickelt und soll als optionales KI-gestütztes Browsererlebnis beim Finden, Vergleichen und Verstehen von Informationen helfen. Für Mobilgeräte plant Mozilla zudem ein integriertes VPN und einen Energiesparmodus, der besonders ressourcenintensive Tabs erkennen und deren Einfluss reduzieren soll.
(dow)