Firefox 152 mit neuem Settings-Menü

Firefox steht in Version 152 bereit und bringt eine Handvoll nennenswerter Neuerungen. Die wichtigste ist ein überholtes und neu geordnetes Einstellungsmenü (siehe Bild unten). Dieses ist laut Mozilla
klarer gruppiert und wartet mit einer verbesserten Navigation auf. Weiter gibt’s eine Neuerung für den Private-Browsing-Mode: Wenn das Tracker-Blocking die Anzeige einer Website verunmöglicht, kann das Blocking im betroffenen Tab ausgeschaltet werden. Nach einem Page Refresh zeigt Firefox einen Button an, mit dem bestätigt werden kann, dass man die Tracker deaktivieren will. Alle anderen Schutzmechanismen bleiben dabei bestehen, wie Mozilla betont.
Dazu kommen einige kleinere Neuerungen. So kann etwa mittels des Befehls "mute" in der Adresszeile der ganze Browser stummgeschaltet werden. Alle Fenster, die Audio abspielen, sollten damit sofort verstummen. Alternativ funktioniert das auch mit den Befehlen "shush" oder "sssh". Eine weitere praktische Neuerung betrifft das Kopieren von URLs: Das geht neu via Rechtsklick auf einen Tab, wo es neu eine "Copy Link"-Option gibt.
Die aktuelle Version des Browsers gibt’s hier
in unserer gut sortierten Freeware Library.
(win)