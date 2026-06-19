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Firefox-Abstürze auf PCs mit Intels Raptor-Lake-CPUs gepatcht
Quelle: Depositphotos

Firefox-Abstürze auf PCs mit Intels Raptor-Lake-CPUs gepatcht

Mit der Version 152.0.1 korrigiert Mozilla ein Firefox-Problem, das den Browser auf Rechnern mit Intels Raptor-Lake-Prozessoren abstürzen liess.
19. Juni 2026

     

Mozilla hat ein ausserordentliches Update für den Firefox-Browser veröffentlicht. Mit der Version 152.0.1 wird ein Problem adressiert, das mit der ebenfalls diese Woche freigegebenen Version 152 erstmals aufgetreten ist. Wie diverse Anwender berichten, kam es mit dieser Version immer wieder zu Abstürzen des Webbrowsers. Wie sich herausgestellt hat, machte sich das Problem stets dann bemerkbar, wenn im Rechner ein Prozessor von Intels Raptor-Lake-Familie im Einsatz war.

Laut den Release Notes korrigiert Firefox 152.0.1 auch auf der Mac-Plattform einen ärgerlichen Bug im Zusammenhang mit der Druckfunktion des Browsers. Wurde versucht, ein PDF als Datei zu speichern, erfolgte stattdessen die Ausgabe auf dem Drucker.


Firefox 152.0.1 wird über die interne Update-Funktion automatisch auf Vordermann gebracht. Die Windows-Version kann alternativ auch über unsere Freeware Library heruntergeladen werden. (rd)


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