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Firefox ESR 115 erhält erneut zusätzliche Lebensspanne
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Firefox ESR 115 erhält erneut zusätzliche Lebensspanne

Nutzer verschiedener Windows- und MacOS-Versionen, die von den Herstellern längst ausgemustert wurden, können bis März 2027 weiterhin auf Firefox ESR 115 setzen. Mozilla hat den Support nun bereits zum zweiten Mal verlängert. Wow
13. Juli 2026

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Mozilla verlängert den Support und damit die Verfügbarkeit von Sicherheits-Updates für die Firefox langzeitversion ESR 115 nochmals um etliche Monate: Die Version wird bis und mit März 2027 unterstützt. Dies bedeutet gleichzeitig, dass Firefox auf seit längerem bereits nicht mehr aktualisierten Betriebssystemversionen von Windows und MacOS weiterhin risikoarm genutzt werden kann. Es geht dabei um Support für Windows 7, Windows 8 und 8.1 sowie MacOS 10.12 Sierra, 10.13 High Sierra und 10.14 Mojave.


Nachdem Mozilla die Unterstützung von Firefox ESR 115 ursprünglich im Februar 2026 auslaufen lassen wollte, gab es bereits eine Verlängerung bis im Herbst 2026. Jetzt ist das neue Enddatum der März des kommenden Jahres 2027. Die Supportmeldungen für die alten Windows- und MacOS-Versionen nennen zwar nach wie vor ein Supportende im August 2026, das Release-Verzeichnis für die ESR-Versionen (siehe Bildstrecke) hingegen listet für 115.48 und 115.49 generell ein End-of-Life Mitte beziehungsweise Ende Januar 2027, merkt aber an, die betroffenen älteren Betriebssysteme würden bis März 2027 unterstützt. (ubi)
(Quelle: Mozilla/SITM)
(Quelle: Depositphotos)


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