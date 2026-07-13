Signal mit Neuerungen für Gruppencalls und Gruppenchats

Der Messenger Signal
, der laut eigener Aussage auf Sicherheit und Datenschutz fokussiert ist, führt diverse Verbesserungen ein. In Gruppenchats können Administratoren neu Nachrichten anderer Teilnehmer aus den letzten 24 Stunden löschen – bisher war dies nur für die eigenen Nachrichten möglich. Bei einer Löschung sehen die anderen Gruppenmitglieder, dass die Nachricht von einem Administrator gelöscht wurde. Mit der Erhöhung der möglichen Anzahl fixierter Chats von 4 auf 10 verbessern die Macher von Signal zudem die Organisation der Chatliste. Nutzer sollen dadurch einfacher und schneller auf Ihre bevorzugten Unterhaltungen zugreifen können.
Eine weitere Neuerung betrifft Gruppenanrufe. Teilnehmer von Sprach- und Videoanrufen können andere Teilnehmer jetzt stummschalten. Sobald ein Anrufer stummgeschaltet ist, können ihn die anderen Teilnehmer vorübergehend nicht hören. Eines der Ziele dabei ist die Reduktion von Hintergrundgeräuschen, ein weiteres die bessere Organisation grösserer Gespräche. Stummgeschaltete Teilnehmer sind allerdings nicht von der Konversation abgeschnitten: Sie können ihr Mikrofon jederzeit wieder aktivieren. Die neuen Funktionen findet man in den neuesten Versionen des Messengers für Android, iOS und Desktop-Systeme.
(ubi)