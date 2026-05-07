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Signal Desktop soll in Zukunft kein Smartphone mehr benötigen
Quelle: Depositphotos

Signal Desktop soll in Zukunft kein Smartphone mehr benötigen

Signal arbeitet offenbar an einer eigenständigen Desktop-Version. Nutzer sollen Signal Desktop künftig auch ohne Smartphone einrichten und auf Windows, MacOS oder Linux verwenden können.
7. Mai 2026

     

Signal Desktop soll sich künftig nicht mehr zwingend auf ein Smartphone stützen müssen. Wie "Aboutsignal" mit Verweis auf Änderungen im Quellcode berichtet, arbeitet Signal an einem Registrierungsprozess, mit dem die Desktop-App als eigenständiges Gerät eingerichtet werden kann. Die Funktion wurde noch nicht offiziell angekündigt, befindet sich aber offenbar in Entwicklung.

Bisher funktioniert Signal Desktop nur als verknüpftes Gerät. Für die Ersteinrichtung und verschiedene Einstellungen braucht es deshalb ein Smartphone mit Signal-App. Mit der geplanten Änderung könnten Nutzer Signal direkt auf dem Computer verwenden, ohne zuvor die App auf Android oder iOS einrichten zu müssen.


Eine Telefonnummer soll für die Registrierung weiterhin nötig bleiben. Laut dem Bericht könnte dafür aber auch eine Festnetznummer oder die Nummer eines einfachen Mobiltelefons reichen. Damit würde Signal auch für Nutzer zugänglicher, die kein Smartphone verwenden. Für Unternehmen könnte dies ebenfalls spannend sein, etwa wenn Mitarbeitende oder externe Teilnehmende Signal am Desktop nutzen sollen, ohne zuerst eine Mobile-App einzurichten.

Wann die Neuerungen verfügbar sein werden, ist noch offen. (dow)


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