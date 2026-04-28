Signal kündigt Massnahmen gegen weitreichenden Phishing-Angriff an

Die Angreifer setzen fast ausschliesslich auf Social Engineering: Sie geben sich als Signal-Support aus und fordern vom Nutzer seine Zugangsdaten. Dieser soll sich dann mit einem neuen Account anmelden, während die Angreifer im Hintergrund beim übernommenen Konto die hinterlegte Telefonnummer ändern und wertvolle Daten wie etwa Kontaktlisten oder Chat-Inhalte abgreifen. Derweil wird dem Opfer versichert, dass die Neuanmeldung zum normalen Prozess gehört – die Betroffenen bemerkten damit teilweise offenbar nicht einmal, dass sie überlistet wurden.Signal hat nun erneut betont, dass nicht technische Lücken im Messenger für die Übernahme der Konten verantwortlich sind und man nicht gehackt wurde. In den kommenden Wochen will man nun Features nachliefern, die Phishing entgegenwirken. Welche das sind, ist aber noch offen. Eine überbrückende Massnahme kann das Aktivieren von Registration Lock in den Einstellungen (Account > Registration Lock) sein. Ausserdem gelten die üblichen Phishing-Abwehrmechanismen: Nie den PIN bekanntgeben und niemals auf angebliche Signal-Mitarbeiter reagieren, die sich via Chat melden und Zugangsdaten fordern. (win)