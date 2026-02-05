Messenger Signal führt fixierte Nachrichten ein

Signal erlaubt es ab sofort, Nachrichten in Einzel- und auch in Gruppen-Chats anzuheften. Das Feature ermöglicht es Nutzern, wichtige Nachrichten oben in ihren Chats zu fixieren und somit dauerhaft hervorzuheben. So lassen sich beispielsweise wichtige Erinnerungen, Termine und Ankündigungen im Blick behalten.
Wer eine Nachricht anheften möchte, muss diese lange antippen. Über ein Kontextmenü lässt sich anschliessend die entsprechende Option auswählen. Nachrichten können so für 24 Stunden, 7 Tage, 30 Tage oder dauerhaft fixiert werden. Ein manuelles Lösen der Nachrichten ist jederzeit möglich. Signal
unterstützt bis zu drei fixierte Nachrichten pro Chat. Wird eine weitere Nachricht angeheftet, ersetzt diese die älteste fixierte Nachricht. Laut Anbieter lassen sich sämtliche Nachrichtenformate entsprechend hervorheben, darunter Textnachrichten, Bilder, Videos, Umfragen, Standortinformationen, Sticker, Sprachnachrichten, GIFs, Medien zur Einmalansicht sowie Dateien.
Die neue Funktion für fixierte Nachrichten ist Teil der aktuellen Signal-Versionen für Android (Version 7.71), iOS (Version 7.93) und Desktop (Version 7.87).
(sta)