cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Signal bringt verschlüsselte Cloud-Backups aufs iPhone
Quelle: Depositphotos

Signal bringt verschlüsselte Cloud-Backups aufs iPhone

Signal erlaubt auf dem iPhone erstmals verschlüsselte Cloud-Backups, die einen Gerätewechsel und die Wiederherstellung von Chats vereinfachen sollen. Die Sicherung ist optional und steht in einer kostenlosen und einer kostenpflichtigen Variante zur Verfügung.
26. November 2025

     

Auf dem iPhone können Nutzerinnen und Nutzer von Signal nun Secure Backups in der Cloud anlegen, um ihren Nachrichtenverlauf bei Verlust oder Wechsel des Geräts wiederherzustellen. Nach Angaben von Signal basiert die Funktion auf dem Cloud-Backup, das im September 2025 zunächst für Android eingeführt wurde und nun auch iOS ab App-Version 7.86 unterstützt. Die Sicherungen werden verschlüsselt auf Servern des Dienstes gespeichert und müssen in den Einstellungen manuell aktiviert werden.

Das Unternehmen erklärt, dass es eine Gratisvariante und ein Abo gibt. In der kostenlosen Version werden Textnachrichten und Mediendateien der letzten 45 Tage einmal täglich gesichert, mit einem Speicherlimit von 100 Megabyte. Jede neue Sicherung ersetzt dabei diejenige vom Vortag. Wer eine vollständige Sicherung wünscht, kann laut Anbieter ein Abo für 1,99 Dollar pro Monat abschliessen und erhält dafür bis zu 100 Gigabyte Cloudspeicher. Die Gebühren begründet Signal damit, dass der gemeinnützige Dienst keine Nutzerdaten sammelt oder verkauft und den Cloudbetrieb anders finanzieren müsse.


Nach Unternehmensangaben sind die Backups End-to-end verschlüsselt und enthalten keine vertraulichen Metadaten, die einem Signal-Konto zugeordnet werden können. Geschützt werden sie durch einen kryptografisch sicheren, 64-stelligen Wiederherstellungsschlüssel, der das Gerät nicht verlässt und nicht an die Server von Signal übermittelt wird. Ohne diesen Schlüssel lassen sich die Daten nicht entschlüsseln, auch der Anbieter kann verlorene Sicherungen nicht wiederherstellen.

Signal kündigt zudem an, die Cloud-Backups später auch auf weitere Plattformen zu bringen. In der aktuellen Windows-App ist die Option bereits sichtbar, die Funktion aber noch nicht freigeschaltet. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Neuer Android-Trojaner liest verschlüsselte Chats mit

 24. November 2025 - Der Android-Schädling Sturnus stiehlt nicht nur Bankzugänge, sondern kann auch Chats in eigentlich geschützten Messengern wie Whatsapp, Telegram und Signal mitlesen.

Signal droht mit Rückzug aus Europa

 1. Oktober 2025 - Die EU diskutiert Pläne für Chatkontrollen. Sollten diese tatsächlich kommen, könnte sich Messenger-Anbieter Signal aus dem europäischen Markt zurückziehen, stellt Signal-Chefin Meredith Whittaker klar.

Signal, Brave und Adguard wollen von Recall nichts wissen

 28. Juli 2025 - Nach Signal blockiert nun auch der Brave-Browser das mancherseits ungeliebte Windows-11-Feature Recall. Und mit Adguard stösst ein dritter Softwarehersteller zu den Recall-Skeptikern.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Zwerge traf Schneewittchen im Wald?
Netzwerk neu denken
Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's
Advertorial

Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's

Cyberangriffe auf Schweizer Unternehmen haben 2025 einen neuen Höchststand erreicht. Wer seine digitale Sicherheit dem Zufall überlässt, setzt nicht nur seine Daten, sondern auch Vertrauen, Reputation und Business aufs Spiel. Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), die oft mit begrenzten Ressourcen gegen eine zunehmend professionelle Bedrohungslage kämpfen. Die Angreifer agieren gezielt, automatisiert und werden durch KI unterstützt.
Sichere Netze für die hybride Arbeitswelt.
KI-Schutzwall: IBMs Echtzeit-Lösungen
Netzwerksicherheit mit TP-Link Omada
Generative KI im öffentlichen Sektor: Chancen und Herausforderung
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER