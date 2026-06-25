Swiss Software Festival wächst weiter

Austausch trotz Sommerhitze

Abgesehen vom vielfältigen Programm stand auch bei der zweiten Durchführung der persönliche Austausch im Fokus. In den Kaffeepausen, beim Mittagessen und später beim Networking-Apéro konnten Gespräche aus den Panels fortgesetzt und Kontakte geknüpft werden.Für Gesprächsstoff sorgte auch der Aussenbereich. Dort zeigte Artificialy mit Groog einen sprechenden KI-Assistenten in Form eines freundlichen Fisch-Avatars. Besucherinnen und Besucher konnten die Anwendung per Sprache bedienen und ausprobieren, wie sich KI-Dienste über eine einfache Gesprächsoberfläche nutzen lassen.Ganz ohne Herausforderung war der Tag für die Organisatoren nicht. "Mit der Hitzewelle hatten wir dieses Jahr schon etwas zu kämpfen", sagt Brenzikofer lachend. Mit gekühlten Getränken, einem sommerlichen Mittagessen und gut klimatisierten Räumen wurde der Hitze aber entgegengewirkt.Das nächste Festival ist bereits vorgesehen. "Das Feedback war durchwegs positiv", bilanziert Thomas Brenzikofer. "Das nächste Swiss Software Festival wird auf jeden Fall stattfinden, voraussichtlich am 23. Juni 2027, wiederum in Basel." Sollte das Festival weiter wachsen, sei auch eine andere Location denkbar, damit noch mehr Personen die Möglichkeit erhalten, dabei zu sein. (dow)