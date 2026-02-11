cnt
Rekordjahr für Swiss Made Software
Quelle: Swiss Made Software

Swiss Made Software hat 2025 fast 200 neue Firmen gewonnen und zählt nun über 1500 Träger seiner Labels. Für den 24. Juni 2026 ist zudem die zweite Ausgabe des Swiss Software Festivals im Uptown Basel angekündigt.
11. Februar 2026

     

2025 hat Swiss Made Software seine Basis an teilnehmenden Unternehmen stark ausgebaut. Laut Swiss Made Software kamen 2025 fast 200 Firmen hinzu, damit tragen nun über 1500 Unternehmen eines der Labels Swiss Made Software, Swiss Digital Services oder Swiss Hosting. Ausserdem listet die Plattform über 1000 Produkte und Dienstleistungen.

In seinem Jahresrückblick bezeichnet die Organisation das Wachstum als Rekord. Als Grund nennt Swiss Made Software, dass die Labels in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten mehr Anklang fänden, zudem verweist sie auf eine aus ihrer Sicht vitale Schweizer Softwareindustrie und den Wunsch von Unternehmen nach digitaler Souveränität.


Zum Jahresauftakt 2025 wurde auch das Swiss Software Festival lanciert. Die erste Durchführung sei mit über 30 Sponsoring-Partnern, 75 Speakern und 550 Teilnehmenden praktisch ausverkauft gewesen. Für den 24. Juni 2026 ist nun das Swiss Software Festival Nummer zwei im Uptown Basel geplant, unter anderem in Zusammenarbeit mit Women in Tech Switzerland, Swico und Baseltech. (dow)


