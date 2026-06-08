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Ab 2027 kein WLAN mehr im Postauto
Quelle: Postauto

Ab 2027 kein WLAN mehr im Postauto

Wer das Gratis-WLAN-Angebot im Postauto nutzt, kann dies noch bis Ende 2026 tun. Danach wird der Service aus Kostengründen eingestellt – und weil er nur noch wenig genutzt und für betriebliche Abläufe nicht mehr benötigt wird.
8. Juni 2026

     

Seit 2012 kann man in den Schweizer Postautos mit Gratis-WLAN im Internet surfen. Diese Ära geht bald zu Ende: Die Post teilt mit, dass das Angebot per Ende 2026 eingestellt wird. Als Grund gibt das Unternehmen an, dass die Nutzerzahlen seit einiger Zeit laufend sinken – in den letzten 5 Jahren hätten sie sich halbiert, heisst es in der Mitteilung. Weiter wird argumentiert, die Passagiere hätten inzwischen grösstenteils ein Flatrate-Mobilfunkabo, und auch Touristen aus dem Ausland würden mit Roaming-Paketen ins mobile Internet gehen. Nur noch knapp 5 Prozent der Fahrgäste würden heute Gratis-WLAN nutzen.


Das WLAN im Postauto kam bisher auch für die Tablets der Chauffeure zum Einsatz, um betriebliche Abläufe zu kommunizieren. Neu laufen die Geräte direkt über das Mobilfunknetz, womit das WLAN aus betrieblichen Gründen überflüssig wird. Damit fällt auch die bisherige Finanzierung der WLAN-Infrastruktur in den Postautos durch das Bundesamt für Verkehr und die Kantone weg. Mit anderen Worten: Postauto müsste für die Kosten jetzt selbst aufkommen. Der Aufwand beträgt mehrere hunderttausend Franken pro Jahr und steht laut Postauto im Missverhältnis zum Bedarf. Neue Fahrzeuge sind bereits ohne WLAN-Infrastruktur auf der Strasse, wo WLAN noch vorhanden ist, kann es bis Ende 2026 vollumfänglich weiterhin genutzt werden. (ubi)


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