cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Post testet Roboter für Paketzustellung
Quelle: Die Schweizerische Post

Post testet Roboter für Paketzustellung

Die Post prüft in einem Pilotprojekt gemeinsam mit Migros Online und dem Start-up RIVR den Einsatz eines Zustellroboters. Der vierbeinige Helfer soll Zustellerinnen und Zusteller bei schweren Lieferungen entlasten.
4. September 2025

     

Die Schweizerische Post testet gemeinsam mit Migros Online und dem Zürcher Start-up RIVR den Einsatz eines vierbeinigen Roboters bei der Paketzustellung. Ziel des Versuchs ist es laut der Post, Pöstler bei schweren Sendungen zu entlasten. Der Test findet seit August im zürcherischen Regensdorf statt und läuft noch bis Mitte September.

Der Roboter, entwickelt vom ETH-Spin-off RIVR, begleitet den Paketboten auf einer typischen Zustelltour. Mit seiner Ladefläche transportiert er Boxen und Pakete, während der Zusteller sich auf die Übergabe an die Kundschaft konzentrieren kann. Ausgestattet mit Rollen an den Beinen soll der Roboter Hindernisse wie Treppen oder Ein- und Ausstiege ins Fahrzeug eigenständig bewältigen.


Die Post verfolgt mit dem Projekt laut eigenen Angaben das Ziel, neue Technologien frühzeitig zu erproben und deren Praxistauglichkeit zu prüfen. Nach dem Test wolle man die Ergebnisse auswerten und das weitere Vorgehen definieren. Projektleiter Pascal Stalder: "Ob und wann der Roboter zum Einsatz kommt, ist noch nicht klar. Es ist aber eindrücklich, wie sich die Robotik in den letzten Jahren entwickelt hat." (mw)
(Quelle: Die Schweizerische Post)
(Quelle: Die Schweizerische Post)
(Quelle: Die Schweizerische Post)
(Quelle: Die Schweizerische Post)


Weitere Artikel zum Thema

Post-Lieferroboter bekommen Hausarrest

 5. März 2019 - Die Post setzt die 2016 begonnenen Tests mit selbstfahrenden Verteilrobotern in den Schweizer Städten vorerst nicht fort. Nach Angaben des Unternehmens ist der Grund dafür das Gesetz, dass Roboter die Stadt nur in Begleitung eines menschlichen Aufpassers passieren dürfen.

Amazon lässt Lieferroboter von der Leine

 24. Januar 2019 - Amazon hat Scout vorgestellt, einen Lieferroboter auf sechs Rädern, der Amazon-Bestellungen autonom ausfahren soll und nun getestet wird.

Post liefert Jelmoli-Produkte mittels Roboter

 30. August 2017 - Im Rahmen einer neuen Pilotserie liefert die Schweizerische Post Produkte, die auf Jelmoli.ch bestellt werden, auf Wunsch kostenlos mittels Roboter aus. Die Tests sollen dazu dienen, Erfahrungen damit zu sammeln, wie die Technologie in die bestehenden Logistikketten eingebunden werden kann.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wie hiess im Märchen die Schwester von Hänsel?
Workplace as a Service: effizient, sicher, smart
Warum Unternehmen ihre Strategie überdenken müssen
Mehr Know-how durch USV-Beratung
Wie Agentic AI Unternehmensprozesse transformiert
E-Days LiveWebinar 2025: Spannende Technologie-Tracks
Edge AI: Intelligente Datenverarbeitung vor Ort
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER