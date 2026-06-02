Digitec Galaxus streicht Mindestbestellwert für B2B-Spezialkonditionen

Digitec Galaxus
streicht den Mindestbestellwert für Spezialkonditionen bei Offertenanfragen. Der Rabatt greift somit bereits ab einer Bestellmenge von zwei Stück pro Artikel, unabhängig von der Grösse des Warenkorbs.
Seit Ende 2024 bietet Digitec Galaxus
ein Offerten-Tool für Firmenkunden. Das im Shop integrierte Werkzeug soll den Beschaffungsprozess vereinfachen und die Möglichkeit bieten, Offerten für grössere Mengen anzufragen. Das ging zuvor nur per E-Mail.
Basierend auf Bestellmenge, Produkttyp, Verfügbarkeit und Lieferantenkonditionen offeriert Digitec Galaxus entsprechende B2B- und Mengenrabatte. Und das ab sofort für Bestellungen jeder Grösse, wie der Online-Händler in einer Nachricht an Kunden schreibt.
(sta)