Galaxus zeigt, was dein Shopping bisher gekostet hat

Der Onlinehändler Galaxus
führt eine neue Übersicht ein, mit der sich die eigenen Ausgaben im Shop direkt nachvollziehen lassen. Wie der Onlineshop in einem Blogbeitrag
schreibt, ist die Funktion im Warenkorb, in der Bestellübersicht und im Kundenkonto unter "Einkäufe & Verkäufe" verfügbar. Dort wird angezeigt, wie viel monatlich oder jährlich ausgegeben wurde.
Die Übersicht schlüsselt die Ausgaben auch nach Kategorien auf. Retouren und stornierte Produkte werden dabei nicht berücksichtigt. Wer genauer hinschauen will, kann sich per Klick auf eine Produktgruppe auch einzelne Bestellungen anzeigen lassen.
Zusätzlich lässt sich ein persönliches Ausgabelimit festlegen. Wird dieses überschritten, erscheint im Warenkorb eine Warnung. Der Kauf bleibt aber weiterhin möglich. "Wir wollen unsere Kundinnen und Kunden beim bewussten Konsum unterstützen", sagt Thomas Bachmann, Product Owner bei Galaxus und verantwortlich für das neue Feature.
Laut dem Blogbeitrag entstand die Idee aus der Frage, wie bewusst Kundinnen und Kunden im Shop einkaufen. Galaxus verweist dazu auf eine Befragung, wonach ein Teil der Kundschaft Mühe hat, das eigene Budget einzuhalten, während viele ihre Ausgaben bereits mit Tabellen oder Apps verfolgen. Die neue Funktion soll diese Transparenz nun direkt im Shop bieten.
(dow)