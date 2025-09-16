cnt
Galaxus bietet neu auch TV-Abo
Quelle: Zattoo

Galaxus bietet neu auch TV-Abo

Bei Galaxus kann man neu zusätzlich zum Mobile- und Internet-Abo auch Fernsehen beziehen. Galaxus TV kostet 11 Franken und stammt von Zattoo.
16. September 2025

     

Nachdem Onlinehändler Galaxus bereits ein Mobile- und ein Internet-Abo im Portfolio führt, kommt nun auch noch ein TV-Angebot dazu. Galaxus TV kostet dabei 11 Franken pro Monat und umfasst 282 Sender, davon 127 in HD und 89 in Full HD. Zum Angebot gehört auch ein Aufnahmespeicher für 1000 Sendungen oder Filme – unabhängig deren Länge. Sieben Tage Replay, Live-Pause, Streamen auf drei Geräten gleichzeitig und die Nutzung via App sind ebenfalls in den 11 Franken dabei.

Daneben gibt es kostenpflichtige Optionen, etwa die Möglichkeit, Werbung zu überspringen, was monatlich mit 7 Franken zu Buche schlägt. Ein zusätzliches Aufnahmevolumen für weitere 1000 Sendungen kostet 3 Franken pro Monat, zwei zusätzliche, gleichzeitige Streams 5 Franken pro Monat. Ausserdem kündigt Galaxus an, dass weitere Optionen im Bereich Sport oder Entertainment sowie Sprachpakete folgen sollen. Eine Mindestlaufzeit gibt es nicht, gekündigt werden kann auf Ende des nächsten Monats.


Eine TV-Box ist für das Angebot nicht notwendig, streamen kann man Galaxus TV via App auf dem internetfähigen Fernseher. Aktuell wird Android TV unterstützt, weitere Plattformen wie Samsung Tizen, LG und Panasonic sollen folgen. Ebenfalls verfügbar ist Galaxus TV via Browser oder via App für Android und iOS.

Basis für Galaxus TV bildet das Angebot von Zattoo, von wo die gesamte technische Infrastruktur stammt und wo die Inhalte bereitgestellt werden. Galaxus verantwortet derweil den gesamten Bestellprozess und das Abo-Management. (mw)
(Quelle: Galaxus)
(Quelle: Zattoo)


