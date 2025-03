Galaxus hat neu ein Internet-Abo im Portfolio

Der Online-Händler Digitec Galaxus diversifiziert sich weiter und hat neu ein Internet-Abo für Privatkunden im Angebot. Laut Digitec Galaxus gibt es keine unterschiedlichen Geschwindigkeiten, sondern lediglich eine Option mit bis zu 10 Gbit/s. Genutzt wird dafür die Glasfaserinfrastruktur von Sunrise. Die Anmeldung für das Internet-Abo erfolgt ausschliesslich online. Nach der abgeschlossenen Registrierung erhalten die Kunden einen Router von Zyxel nach Hause geschickt, damit der Internet-Anschluss in Betrieb genommen werden kann.

Die Kosten für das Internet-Abo betragen 39 Franken monatlich sowie eine einmalige Aktivierungsgebühr von 79 Franken. Wer sein Abo über die Familiy & Friends-Aktion von Galaxus mit anderen teilt (die andere Person muss ebenfalls ein Abo abschliessen), spart pro zusätzlicher Person einen Franken monatlich, maximal sind vier Franken Ersparnis pro Monat möglich. Studierende erhalten unabhängig davon fünf Franken Rabatt. Zudem fällt keine Mindestvertragslaufzeit an und es kann mit einer individuellen Kündigunsfrist auf Ende eines jeden Monats gekündigt werden.Bereits im Spätsommer werden ausserdem eine TV-Option sowie ein günstigeres Internetangebot via HFC (Hybrid Fiber-Coax) lanciert. Bei HFC handelt es sich um Internet aus der TV-Steckdose, einer Mischung aus Glasfaser und einem Kupfer-Koaxialkabel auf der letzten Meile. Damit wird das Angebot des Onlinehändlers gemäss eigenen Angaben in 95 Prozent der Schweizer Haushalte verfügbar sein. (dok)